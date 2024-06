Ligue 1 : L’Espérance domine le CA ! Sang er or à un point du titre

L’Espérance Sportive de Tunis a remporté aujourd’hui le derby de la capitale face au Club Africain. L’Espérance de Tunis a remporté ainsi une victoire cruciale face à son rival historique lors de la 8ème journée des play-offs de la Ligue 1.

Le match, qui s’est déroulé au stade Hamadi Agrebi de Rades, s’est terminé sur le score de 2-1 en faveur des espérantistes. Les réalisations des Sang et or portent les noms des Brésiliens Sasse et Rodrigues. Les Clubistes ont réduit le score à la fin du match suite à un pénalty transformé par Eduwo.

Les joueurs de Cardoso n’ont plus besoin que d’un seul point lors des des derniers matchs pour remporter le championnat.