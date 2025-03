Ligue 1 : L’ES Tunis laisse des plumes ! L’Etoile s’impose et garde le contact

Quatre matchs comptant pour la 25eme journée de la Ligue 1 Professionnelle ont été disputés ce mercredi.

Au Zouiten, l’Espérance Sportive de Tunis a été tenue en échec par la JS Omrane (2/2). Belaïli a ouvert le score mais les locaux ont rapidement égalisé par Zouaghi. Les Sang et or ont repris l’avantage suite à une action collective mené par son attaquant algérien et finalisée par Sasse. Dans les arrêts de jeu, Khemissi a égalisé pour la JSO. L’Espérance est en tête avec 53 points.

À Gabes, l’Etoile Sportive du Sahel s’est imposée (0/2) grâce à Abid à la 21eme minute et Chaouat en fin de latch Un succès qui permet aux joueurs de Mkacher de remonter momentanément sur le podium avec 49 points.

Plus loin dans le classement, le CS Sfaxien a battu l’AS Solimane (4/0) et l’USBG a dominé le CA Bizertin (1/0).

GnetNews