Ligue 1 : L’EST enchaine, ST-ESS arrêté ! L’OB en play-offs

Un nouveau club a rejoint aujourd’hui la phase de play-off en Ligue 1. Grâce à un large succès remporté à Mahdia, l’Olympique de Béja a validé son billet pour le play-off dans un match qui a enregistré un triplé d’Oussema Bouguerra.

Dans le groupe A, l’ES Hammam-Sousse a remporté une victoire très importante face au CS Chebba. De son côté, l’US Tataouine s’est imposée à Sfax pour se rapprocher des play-offs.

Dans cette 12ème journée, l’Espérance de Tunis a largement dominé le Club Athlétique Bizertin, alors que l’US Ben Guerdane a été accrochée par le Club Africain.

La rencontre au Bardo entre le Stade Tunisien et l’Etoile du Sahel a été arrêtée à la 70ème minute à cause de la blessure de l’arbitre assistant par un projectile.

Groupe A :

1- Espérance S. de Tunis 27 pts (12j) (Qualifiée en play-off)

2- Etoile S. Sahel 25 pts (11j) (Qualifiée en play-off)

3- US Tataouine 17 pts (12j)

4- Club A. Bizertin 13 pts (12j)

5- ES Hammam Sousse 13 pts (12j)

6- Club Sportif Sfaxien 12 pts (12j)

7- Stade Tunisien 10 pts (11j)

8- CS Chebba 10 pts (12j)

Groupe B :

1- Union S. Monastirienne 26 pts (12j) (Qualifiée en play-off)

2- Olympique de Béja 24 pts (12j) (Qualifiée en play-off)

3- US Ben Guerdane 23 pts (12j) (Qualifiée en play-off)

4- Club Africain 18 pts (12j)

5- AS Soliman 13 pts (12j)

6- Etoile S. Métlaoui 13 pts (12j)

7- Olympique Sidi Bouzid 9 pts (12j)

8- AS Rejiche 6 pts (12j)