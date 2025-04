Ligue 1 : L’EST et l’USMo assurent ! Le CAB déroule

Grâce à une tête plongeante de Rozdrigues (servi par Jebali), l’Espérance Sportive de Tunis s’est imposée à Rades, avec une formation totalement remaniée face à l’EGS Gafsa. Les Sang et or, déçus et fortement critiqués après l’élimination en C1 ont répondu présent et restent en tête du classement avec le derby du 20 avril face au Club Africain.

D’autre part, l’USMo ne lâche pas le morceau. L’équipe de Benzarti est allée s’imposer chez l’US Tataouine (0/1) grâce à Trayii et reste co leader du championnat avec 56 points.

Enfin, l’AS Soliman a dominé l’Olympique de Béja (1/0) et le CA Bizertin a largement battu la JS Ormane (4/1).

Classement :

1- US Monastirienne 56pts (26j)

2- Espérance de Tunis 56pts (26j)

3- Club Africain 53pts (26j)

4- Etoile du Sahel 51pts (25j)

5- Espérance de Zarzis 47pts (26j)

6- Stade Tunisien 44pts (26j)

7- Club Sportif Sfaxien 37pts (26j)

8- ES Métlaoui 35pts (26j)

9- CA Bizertin 29pts (26j)

10- Olympique de Béja 28pts (26j)

11- AS Soliman 26pts (26j)

12- JS Omrane 22pts (26j)

13- US Ben Guerdane 21pts (26j)

14- AS Gabés 21pts (26j)

15- EGS Gafsa 18pts (25j)

16- US Tataouine 18pts (26j)

