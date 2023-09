Ligue 1 : L’EST et l’USMo s’imposent ! CA et ST dos à dos

L’Espérance Sportive de Tunis est allée s’imposer sur le terrain du CS Sfaxien à l’occasion de la cinquième journée de la Ligue 1 Professionnelle. Les Sang et or ont gagné (0/1) grâce à leur brésilien Yann Sasse qui a marqué en seconde période après une grosse occasion manquée par les Noirs et Blancs.

D’autres part, l’US Monastir a renversé l’ES Metlaoui (3/2) alors que le Club Africain a été tenu en échec par le Stade Tunisien (1/1). Jouini a ouvert le score pour les Stadistes et Meziani a égalisé à cinq minutes de la fin.

Le classement du groupe B

1- Union S. Monastirienne 10 pts (4j)

2- Espérance S. de Tunis 10 pts (4j)

3- Club Sportif Sfaxien 9 pts (5j)

4- Etoile S. Métlaoui 6 pts (4j)

5- Club A. Bizertin 4 pts (4j)

6- US Tataouine 2 pts (5j)

6- Avenir S. Marsa 1 pt (4j)

Le classement du groupe A

1- Olympique de Béja 9 pts (4j)

2- Stade Tunisien 8 pts (5j)

3- Etoile S. Sahel 7 pts (4j)

4- Club Africain 6 pts (4j)

5- US Ben Guerdane 6 pts (5j)

6- EGS Gafsa 5 pts (4j)

7- AS Soliman 0 pt (4j)