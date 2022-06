Ligue 1 : L’EST remporte son 32ème titre de champion

L’Espérance Sportive de Tunis a remporté son 32ème titre de champion de Tunisie et son sixième d’affilée grâce à sa victoire à l’arrachée (2/1), dimanche, face à l’Union Sportive de Ben Guerdane, dans le cadre de la sixième journée des Playoffs.

Menés dès la sixième minute suite à l’ouverture du score de Fakhreddine Ouji, les « Sang et Or », qui ont raté un penalty, ont renversé la vapeur grâce à Mohamed Ali Ben Hammouda (85′) et Elyes Chetti (97′).

Dans les autres matchs du jour, l’US Monastir s’est contenté du nul 2 à 2 sur la pelouse du Club Sportif Sfaxien et l’Etoile du Sahel et le Club Africain se sont neutralisés.

