Ligue 1 : L’US Ben Guerdane freine le CA Ã  Rades

Ligue 1 : L’US Ben Guerdane freine le CA à Rades

Privé d’idées et d’engagement, le Club Africain a concédé la défaite, ce vendredi à Rades face à l’US Ben Guerdane. L’unique but de la rencontre porte le nom de Kamergi à 20 minutes de la fin du match. Grâce à ce succès, l’équipe sudiste s’installe davantage à la deuxième place du classement du groupe B derrière l’US Monastir.

Classement

1- US. Monastir 16

2- US Ben Guerdane 15

3- Olympique de Béja 11

4- AS Soliman 9

5- Club Africain 8

6- AS Rejiche 6

7- ES Metlaoui 6

8- Olympique Sidi Bouzid 5

