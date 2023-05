Ligue 1 : L’USMo domine l’Olympique de Bejà

L’Union Sportive Monastirienne est revenue ce lundi dans la course aux premières places en Ligue 1.

La formation ussémiste a battu cet après midi l’Olympique de Béja sur le score de trois buts à zéro. Dans ce match de la 6ème journée de la phase de play-off, les béjaois ont raté deux penalties par Oussema Bouguerra (41 mn) et Mehrez Berrajeh (53 mn).

L’USMo a ouvert la marque dès la première minute par Ameur Omrani avant de conclure la première période par une réalisation d’Abdelhakim Amokrane à la 44ème minute.

En seconde mi-temps, les ussémistes ont aggravé le score par Boubacar Traoré à la 75ème minute.

Le classement

1- ES Sahel 18 pts (6j)

2- Club Africain 14 pts (6j)

3- US Ben Guerdane 13 pts (6j)

4- US Monastir 11 pts (6j)

5- Espérance S. de Tunis 11 pts (6j)

6- Club Sportif Sfaxien 9 pts (6j)

7- Olympique de Béja 9 pts (6j)

8- US Tataouine 3 pts (6j)