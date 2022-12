Ligue 1-MAJ-J01 : Elhouni rÃ©pond Ã  DiakitÃ© ! EST-CSS sans vainqueur

Ligue 1-MAJ-J01 : Elhouni répond à Diakité ! EST-CSS sans vainqueur

Le classico disputé ce samedi entre l’Espérance Sportive de Tunis et le Club Sportif Sfaxien s’est soldé par un résultat nul. Pour le compte de la première journée de Ligue 1, les deux clubs se sont séparés sur un score de parité d’un but partout. Malgré une nette domination dans le jeu et en nombre d’occasions, la formation espérantiste s’est heurtée aujourd’hui à un excellent Aymen Dahemen.

Le portier de la sélection a aussi été sauvé par son poteau lors du pénalty raté par Ben Romdhane. A un quart d’heure de la fin, Diakité a ouvert le score pour les Noirs et Blancs, et Elhouni a trouvé la faille et égalisé à sept minutes de la fin.

GnetNews