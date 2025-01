Ligue 1-MAJ-J14 : L’Espérance en échec ! Le CAB et le CSS dos à dos

Les deux matchs en retard, comptant pour la quatorzième journée de la Ligue 1 Professionnelle ont été disputés ce mercredi après midi. A Rades, l’Espérance Sportive de Tunis a concédé le nul face à l’Olympique de Béja. Les visiteurs ont ouvert le score par Cherni et Maâcha a remis les deux équipes à égalité en deuxième période. Les Sang et or restent cinquième du classement avec 27 points avec un match en moins.

A Bizerte, le CAB a fait match nul avec le CS Sfaxien (1/1). Buts d’Ahmed Amri pour les locaux et Hadj Salem pour les Noirs et blancs. Le CSS est neuvième avec 19 points. Les Nordistes sont quatorzièmes avec 11 points.

GnetNews