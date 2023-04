Ligue 1-Play offs-J04 : Pas de vainqueurs au terme des matchs de dimanche

Deux matchs comptant pour la quatrième journée de la phase des playoffs de la Ligue 1 Professionnelle ont été disputés ce dimanche.

Au stade Mhiri de Sfax, les Noirs et Blancs ont concédé le nul face à l’Olympique de Beja qui continue à aligner les résultats positifs.

Pas de vainqueur aussi dans le derby du Sud entre l’US Tataouine et l’US Ben Guerdane qui se sont quittés sur le score de un but partout.

Mardi, ce sera le choc au sommet entre l’Etoile du Sahel et l’Espérance de Tunis et la journée sera complétée mercredi prochain par le match entre l’US Monastir et le Club Africain.

GnetNews