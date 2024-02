Ligue 1-Play-out : L’EGS Gafsa domine le CA Bizertin

L’EGS Gafsa a remporté cet après midi un match très important en phase de play-out. A domicile, la formation de Gafsa a battu le leader du classement général, le Club Athlétique Bizertin.

L’EGS Gafsa s’est imposé sur le score d’un but à zéro grâce à une réalisation de Sadok Ben Salem à la 72ème minute.

Voici le classement

1- Club Athlétique Bizertin 11 pts (4m)

2- US Ben Guerdane 8 pts (3m)

3- US Tataouine 7 pts (3m)

4- ES Métlaoui 7 pts (3m)

5- AS Soliman 6 pts (3m)

6- EGS Gafsa 6 pts (4m)

7- Olympique de Béja 5 pts (3m)

8- AS Marsa 3 pts (3m)