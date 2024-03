Ligue 1-Play-out : Les résultats et le classement après les matchs de samedi

Le Club Athlétique Bizertin a confirmé aujourd’hui sa domination sur la phase de play-out en Ligue 1.

A domicile, la formation cabiste a battu l’Avenir Sportif de la Marsa sur le score d’un but à zéro. Dans l’autre match de cette 6ème journée, l’EGS Gafsa a remporté trois points très précieux aux dépens de l’ES Métlaoui sur le même score.

Classement

1- Club A. Bizertin 17 pts (6j)

2- US Tataouine 11 pts (5j)

3- Olympique de Béja 11 pts (5j)

4- Etoile S. Métlaoui 10 pts (6j)

5- AS Soliman 9 pts (5j)

6- US Ben Guerdane 9 pts (5j)

7- EGS Gafsa 9 pts (6j)

8- Avenir S. Marsa 3 pts (6j)