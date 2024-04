Ligue 1-Play-out : OB et EGSG dos à dos ! Voici le classement

Un nouveau match de Ligue 1 s’est soldé aujourd’hui par un résultat vierge. En phase de play-out, il n’y a pas eu de vainqueur cet après midi dans le duel qui a opposé à Menzel Bourguiba l’Olympique de Béja à l’EGS Gafsa.

Voici le classement général de la phase de play-out :

1- US Tataouine 17 pts (7j)

2- Club A. Bizertin 17 pts (7j)

3- Olympique de Béja 15 pts (7j)

4- Etoile S. Métlaoui 13 pts (7j)

5- EGS Gafsa 10 pts (7j)

6- AS Soliman 9 pts (7j)

7- US Ben Guerdane 9 pts (7j)

8- Avenir S. Marsa 6 pts (7j)