L1 – Playoffs – J02 : Le CA s’impose, l’ESS et le CSS dos à dos

Le Club Africain a battu l’Union Sportive de Ben Guerdane 1 à 0, mercredi après-midi, dans le cadre de la deuxième journée des Playoffs de la Ligue 1 Professionnelle. Le milieu de terrain, Nader Ghandri, a inscrit l’unique de la rencontre à la 15ème minute de jeu.

Dans l’autre match du jour, l’Etoile Sportive du Sahel et le Club Sportif Sfaxien se sont quittés sur le score d’un but partout. Walid Karoui a donné l’avantage au CSS à la 11ème minute et Yassine Amri a égalisé à la 63ème.

Classement :

1/ Espérance de Tunis 9 points

2/ Club Africain 6 points

3/ Etoile du Sahel 5 points

– US Monastir 5 points

5/ CS Sfaxien 3 points

6/ US Ben Guerdane 1 point

GnetNews