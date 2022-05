Ligue 1 – Playoffs – J03 : Le CA et l’EST dos Ã  dos

Ligue 1 – Playoffs – J03 : Le CA et l’EST dos à dos

Le Club Africain et l’Espérance Sportive de Tunis se sont neutralisés, dimanche après-midi au stade de Rades, dans le cadre de la troisième journée des Playoffs de la Ligue 1 Professionnelle. Ce nul permet aux « Sang et Or » de conserver leur place de leader devant l’US Monastir et le CA.

A noter que les Clubistes ont obtenu un penalty en seconde période qui a été stoppé par le portier espérantiste, Sedki Debchi.

Classement :

1/ Espérance de Tunis 10 points

2/ US Monastir 8 points

3/ Club Africain 7 points

4/ Etoile du Sahel 5 points

5/ CS Sfaxien 4 points

6/ US Ben Guerdane 2 points

