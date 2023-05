Ligue 1-Playoffs-J07 : Les arbitres pour ES Tunis-US Tataouine

La Direction Nationale d’Arbitrage a communiqué la liste des arbitres qui dirigeront demain le dernier match de la septième journée de la phase de play-off en Ligue 1 entre l’Espérance Sportive de Tunis et l’US Tataouine :

Mardi 23 mai :

Espérance Sportive de Tunis 17h00 US Tataouine

Arbitre : Nidhal Letaief

Arbitres assistants : Yamen Melloulchi et Wassim Amara

Arbitre remplaçant : Majdi Belhaj Ali

Arbitres VAR : Haythem Kossai et Marouane Saad