Ligue 1-PO : Le classement dÃ©finitif aprÃ¨s la cinquiÃ¨me journÃ©e

Ligue 1-PO : Le classement définitif après la cinquième journée

Voici le classement général de la phase de play-off en Ligue 1 à l’issue du match de la cinquième journée disputé ce jeudi entre l’US Ben Guerdane et l’Union Sportive Monastirienne, gagné par les Sudistes (3/2).

1- Etoile S. Sahel 15 pts (5j)

2- US Ben Guerdane 13 pts (5j)

3- Club Africain 11 pts (5j)

4- Espérance S. de Tunis 11 pts (5j)

5- Olympique de Béja 9 pts (5j)

6- US Monastir 8 pts (5j)

7- Club Sportif Sfaxien 6 pts (5j)

8- US Tataouine 3 pts (5j)