Ligue 1 – Pro : Voici le programme de la 10Ã¨me journÃ©e

Ligue 1 – Pro : Voici le programme de la 10ème journée

La Fédération Tunisienne de Football a dévoilé, aujourd’hui, le programme des matchs de la dixième journée de la première phase de la Ligue 1 Professionelle, prévus le mercredi 9 mars à partir de 15h00.

Voici le programme :

Groupe 1 :

ES Metlaoui – US Tataouine

CS Sfaxien – US Ben Guerdane

CS Hammam-Lif – ES Hammam-Sousse

Espérance de Tunis – CA Bizertin

Groupe 2 :

Etoile du Sahel – US Monastir

AS Rejiche – ES Zarzis

Olympique de Beja – CS Chebba

AS Soliman – Club Africain

GnetNews