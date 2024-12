Ligue 1 : Le Club Africain gagne et reprend la tÃªte du classement

Ligue 1 : Le Club Africain gagne et reprend la tête du classement

Le Club Africain s’est imposé (3/0) ce dimanche à Rades, dans le cadre de la 11ème journée de la Ligue 1 Professionnelle face à l’Etoile Sportive de Metlaoui. Les Rouges et blancs ont rapidement ouvert le score par Srarfi à la deuxième minute du match et Adam Garreb a fait le break à la 66ème minute. En toute fin de match Zaalouni marqué le troisième but sur penalty.

Grâce à ce succès, les Clubistes reprennent seuls la tête du classement du championnat avec 24 points. Dimanche prochain, ce sera le derby face à l’Espérance de Tunis.

GnetNews