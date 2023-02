Ligue 1 Professionnelle : Voici le programme de la première journée des play-offs

La Ligue Nationale de Football Professionnel a dévoilé le programme de la première journée de la phase de play-off en Ligue 1. Voici les détails.

Mercredi 01er mars (14h30)

Club Africain – Olympique de Béja

Etoile du Sahel – Club Sportif Sfaxien

Jeudi 02 mars (14h30)

US Monastir – US Ben Guerdane

US Ben Guerdane – Espérance de Tunis