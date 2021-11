Ligue 1 : Programme TV de la 4ème journée

Deux matchs comptant pour la quatrième journée de la Ligue 1 Professionnelle seront diffusés en direct cette semaine. La chaîne Beya TV diffusera le duel, prévu mercredi à partir de 16h30, entre le Club Sportif Sfaxien et l’Union Sportive de Tataouine et Al Kass diffusera la rencontre qui mettra aux prises le Club Africain et l’Olympique de Beja. Rappelons que cette dernière aura lieu jeudi à partir de 16h30 au stade de Rades.

GnetNews