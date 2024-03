Ligue 1 : Rodriguez offre le derby à l’Espérance

L’Espérance Sportive de Tunis a dominé le Club Africain au terme du match de la troisième journée de la phase des play-offs. Les Sang et or se sont imposés sur le score d’un but à zéro. L’unique réalisation de la rencontre porte la signature de l’attaquant buteur brésilien Rodriquez qui a trouvé la faille à la septième minute de la première période.

Grâce à ce succès, les Espérantistes creusent l’écart en tête du classement en attendant les deux autres matchs au programme dimanche.

Classement

1- ES Tunis 12 pts (3j)

2- Club Africain 5 pts (3j)

3- ES Sahel 4 pts (2j)

4- Club Sportif Sfaxien 3 pts (2j)

5- US Monastir 3 pts (2j)

6- Stade Tunisien 3 pts (2j)