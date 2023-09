Ligue 1 : Voici le programme complet de la quatrième journée

Les rencontres de la quatrième journée de Ligue 1 auront lieu selon le programme suivant :

Groupe A :

Etoile Sportive du Sahel – Club Africain

Stade Tunisien – EGS Gafsa

AS Soliman – US Ben Guerdane

Groupe B :

US Tataouine – US Monastir

AS Marsa – Club Athlétique Bizertin

ES Metlaoui – Club Sportif Sfaxien

Les matches de cette quatrième journée seront disputés les 16 et 17 septembre.

Le classico entre l’Etoile Sportive du Sahel et le Club Africain aura lieu le 21 septembre à cause de la participation de ces deux clubs au second tour aller de la Ligue des Champions et à la Coupe de la Confédération.