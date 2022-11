Ligue 1 : Voici le programme de la septième journée

La Ligue nationale de football professionnel a dévoilé le programme de la septième et dernière journée de la phase aller du championnat. Les matchs auront lieu les 9, 10 et 15 novembre et débuteront tous à partir de 14h30. Voici le tableau des rencontres.

Mercredi 9 novembre

ESH Sousse – ES Tunis

US Tataouine – Stade Tunisien

Jeudi 10 novembre

CA Bizertin – ES Sahel

AS Solimane – US BEn Guerdane

ES Metlaoui – EOS Bouzid

Mardi 15 novembre

CS Chebba – CS Sfaxien

Club Africain – Olympique de Beja

US Monastir – AS Rejiche

