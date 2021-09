Ligue 1 : Voici le programme des barrages

Le tirage au sort du calendrier des barrages de la Ligue 1 Professionnelle a été effectué ce matin. Rappelons que la JS Kairouan, le Stade Tunisien, le CO Médenine et le vainqueur entre l’Espérance de Zarzis et l’AS Gabes sont concernés par ce tournoi. L’équipe qui terminera en tête évoluera, cette saison, en première division.

Mercredi 29 septembre : ES Zarzis – AS Gabes

Programme des barrages :

Première journée – Samedi 02 octobre :

JS Kairouan – CO Medenine

Stade Tunisien – ES Zarzis ou AS Gabes

Deuxième journée – Mercredi 06 octobre :

ES Zarzis ou AS Gabes – JS Kairouan

CO Medenine – Stade Tunisien

Troisième journée – Samedi 09 octobre :

JS Kairouan – Stade Tunisien

ES Zarzis ou AS Gabes – CO Medenine

GnetNews