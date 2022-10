Ligue 1 : Voici les arbitres des matchs de la troisième journée

La Direction nationale d’arbitrage a communiqué les noms des arbitres qui dirigeront les matchs de la troisième journée du championnat qui auront lieu ce week-end. Voici les désignations.

Samedi 22 octobre (14h30)

CA Bizertin – ESH Sousse (Mourad Jerbi)

CS Chebba – US Tataouine (Nidhal Letaïef)

Dimanche 23 octobre (14h30)

Olympique Beja – EOS Bouzid (Mohammed Fenni)

AS Rejiche – US Ben Guerdane (Oussema Razgallah)

ES Metlaoui – US Monastir (Sadok Selmi)

