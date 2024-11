Ligue 1 : Belaili ratrappe l’USBG, mais l’ES Tunis n’y arrive pas

Le premier match comptant pour la neuvième journée de la Ligue 1 Professionnelle vient de se terminer. A Ben Guerdane, l’USBG a reçu l’Espérance Sportive de Tunis. Pour son premier match sur les banc des Sang et or, le coach roumain a aligné une formation équilibrée, mais qui est rentrée aux vestiaires avec un but de retard. L’USBG a trouvé la faille Par Housem Habbassi à la dixième minute du match.

La reprise était un monologue espérantiste. Prise d’assaut par les attaquants du club sudiste, la défense et le gardien ont fini par craquer suite à une frappe magistrale de Youssef Belaili qui a fixé le score du match (1/1).

Ce score de parité permet à l’ES Tunis de se hisser momentanément à la quatrième place du classement avec 16 points. L’USBG est 13eme avec sept points.

GnetNews