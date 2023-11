Ligue 2 : Le programme complet de la septième journée

Les matches de la 7ème journée de la saison 2023-2024 en Ligue 2 auront lieu cette semaine selon le programme suivant :

Groupe A :

Samedi 18 novembre :

AS Ariana 14h00 JS Kairouanaise

ES Rades 14h00 CS Msaken

Jendouba Sport 14h00 CS Korba

CS Tabarka 14h00 JS Omrane

Kalaa Sport 14h00 SC Ben Arous

Dimanche 19 novembre :

CS Hammam-Lif 14h00 AS Oued Ellil

Groupe B :

Dimanche 19 novembre :

AS Rejiche 14h00 ES Jerba

SC Moknine 14h00 EM Mahdia

OC Kerkenah 14h00 ES Zarzis

Olympique Sidi Bouzid 14h00 CS Chebba

Stade Gabésien 14h00 AS Gabés

Olympique Médenine 14h00 AS Jelma