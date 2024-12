Ligue 2 Professionnelle : Le programme complet de la neuviÃ¨me journÃ©e

Ligue 2 Professionnelle : Le programme complet de la neuvième journée

Voici le programme des rencontres de la 9ème journée de Ligue 2 qui auront lieu ce weekend :

Groupe A :

Vendredi 13 décembre (14h)

Mégrine Sport – CS Hammam-Lif

Samedi 14 décembre (14h)

AS Marsa – CS Korba

AS Oued Ellil – ES Rades

SA Menzel Bourguiba – CS Msaken

Jendouba Sport – AS Ariana

ES Hammam Sousse – Kalaa Sport

SC Moknine – EM Mahdia

Groupe B :

Dimanche 15 décembre (14h)

BS Bouhajla – PS Sakiet Eddaier

OC Kerkennah – CS Chebba

ES Jerba – JS Kairouanaise

AS Agareb – Sfax Railways Sports

AS Jelma – AS Kasserine

ES Rogba Tataouine – CS Redaief

Stade Gabésien – Olympique Sidi Bouzid