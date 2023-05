Ligue 2 : Voici le programme de la 21Ã¨me journÃ©e

Ligue 2 : Voici le programme de la 21ème journée

Voici le programme des rencontres de la 21ème et avant dernière journée de la Ligue 2 qui auront lieu ce weekend :

Groupe A :

Dimanche 21 mai :

AS Oued Ellil – AS Marsa

JS Kairouanaise – Jendouba Sport

AS Mehamedia – ES Rades

CS Bembla – ES Rogba

AS Gabés – Olympique de Médenine

ES Jerba – CS Korba

Groupe B :

Samedi 20 mai :

EGS Gafsa – AS Djerba

CS Hammam-Lif – CS Msaken

JS Omrane – Stade Gabésien

SC Ben Arous – EM Mahdia

Stade Sportif Sfaxien – Kalaa Sport

ES Zarzis – SC Moknine