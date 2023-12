Ligue 2 : Voici le programme de la treizième journée

Les matches de la 13ème journée de la saison 2023-2024 en Ligue 2 auront lieu la semaine prochaine selon le programme suivant :

Groupe A :

Mercredi 27 décembre :

AS Ariana 14h00 Jendouba Sport

JS Omrane 14h00 AS Oued Ellil

CS Tabarka 14h00 Kalaa Sport

JS Kairouanaise 14h00 ES Rades

Jeudi 28 décembre :

SC Ben Arous 14h00 CS Korba

CS Hammam-Lif 14h00 ES Hammam-Sousse

Groupe B :

Jeudi 28 décembre :

EM Mahdia 14h00 AS Gabés

SC Moknine 14h00 Olympique Médenine

OC Kerkenah 14h00 AS Rejiche

AS Jelma 14h00 ES Jerba

Stade Gabésien 14h00 ES Rogba Tataouine

ES Zarzis 14h00 Olympique Sidi Bouzid