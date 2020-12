Liguee 1 – J01 : Programme TV, compos probables & arbitres

Après avoir obtenu le feu vert du ministère de la santé, la Ligue Nationale de Football Professionnel a dévoilé, samedi soir, le programme et les arbitres de la première journée du championnat.

Voici le programme du dimanche 6 décembre :

13h00 : Stade Tunisien – Olympique de Beja : Nidhal Letaief (TVN1)

14h00 : CA Bizertin – Etoile du Sahel : Aymen Nasri

14h00 : ES Metlaoui – US Ben Guerdane : Youssef Serairi

14h00 : AS Rejiche – US Tataouine : Sadok Selmi (TVN2)

15h00 : Espérance de Tunis – AS Soliman : Heithem Guirat (TVN1)

Les compos probables :

EST : Ben Cherifia, Nagguez, Chetti, Badrane, Chammam, Coulibaly, Chaâlali, Ben Khalifa, Marzouki, El Houni, Khenissi.

