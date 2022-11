L’instabilité dans les pays du Macherq retentit sur les pays du Maghreb (Abdelfattah al-Sissi)

Le président égyptien, Abdelfattah al-Sissi, a affirmé que la sécurité nationale arabe est indissociable, signalant que « l’instabilité dans les pays du Machreq et la Palestine, retentit sur les pays du Maghreb arabe ».

Intervenu au sommet arabe, qui clôt ses travaux ce mercredi 02 novembre dans la capitale algérienne, Abdelfattah al-Sissi, cité par les médias égyptiens, a indiqué que « le sommet arabe intervient à un moment important, à l’heure où les crises économiques et environnementales s’exacerbent dans le monde, des défis qui suscitent des interrogations dans la rue arabe, et qui dépassent la capacité de n’importe quel pays de les contrer, d’une manière esseulée ».

Al-Sissi a appelé à une approche intégrale pour faire face aux défis, appelant « à garantir la force du resserrement des rangs de la nation arabe, qui passe par le respect de l’indépendance des pays et du bon voisinage ».

« Aller de l’avant sur la voie du développement requiert une action sérieuse pour régler les différentes crises du monde arabe, à leur tête de la cause palestinienne », a-t-il souligné.

Et de poursuivre : « Notre capacité conjointe à régler la cause palestinienne et à permettre au peuple palestinien de recouvrer ses droits, est le baromètre réel notre cohésion. L’initiative de paix arabe traduit une telle cohésion, ainsi que notre vision commune envers une solution urgente et globale, sur la base de la solution de deux Etats, garantissant l’instauration d’un Etat palestinien ayant pour capitale al-Quds el-Sherif, rendant aux Palestiniens leur patrie, et permettant le retour des réfugiés, conformément aux principes du droit international et de la légalité internationale ».

Le président égyptien a indiqué que la sécurité hydrique impacte nombre de nations arabes, réaffirmant « l’importance d’inciter l’Ethiopie à poursuivre l’action diplomatique, pour parvenir à un accord contraignant sur le barrage d’Ennahdha ».

Abdelfattah al-Sissi a adressé une invitation aux dirigeants arabes d’être présents au sommet du climat qui se tiendra à Charm el-Cheikh dans quelques jours.

Gnetnews