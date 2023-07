L’Irak demande à l’ambassadrice de Suède de quitter son territoire

L’Irak a demandé, ce jeudi 20 juillet, dans un communiqué officiel, à l’ambassadrice suédoise de quitter son territoire, et a décidé de rappeler son chargé d’affaires à Stockholm, et ce en riposte à l’autorisation donnée, d’une manière récurrente par le gouvernement suédois, d’incendier le saint-coran, d’attenter aux symboles sacrés de l’Islam et de mettre le feu dans le drapeau irakien.

Le gouvernement irakien avait, auparavant, menacé ce jeudi de rompre ses relations diplomatiques avec la Suède, en cas de récurrence de l’autodafé du Coron, sur son territoire, rapportent des médias arabophones concordants.

La même source ajoute que l’Irak considère l’intrusion dans l’ambassade suédoise à Baghdad, comme étant une violation sécuritaire devant être réglée immédiatement, en demandant des comptes à ceux qui auront failli, parmi les sécuritaires.

Les personnes ayant mis le feu dans l’ambassade de Suède ont été arrêtées et traduites en justice, et des responsables sécuritaires ont été interrogés pour manquements, et les mesures légales prises à leur encontre.

Gnetnews