« L’Iran administrera le détroit d’Ormuz » à l’issue du conflit, affirme le négociateur iranien

23-06-2026

Le négociateur en chef de l’Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, a affirmé lundi que la situation dans le détroit d’Ormuz ne reviendrait pas à ce qu’elle était avant la guerre, et que la voie maritime serait désormais placée sous l’administration de son pays, selon des propos rapportés par un média d’État.

Un tournant assumé pour le détroit stratégique

S’exprimant sur ce dossier sensible, celui qui dirige actuellement les négociations avec les États-Unis en vue d’une fin durable du conflit au Moyen-Orient a déclaré, cité par l’agence de presse IRNA, que chacun devait comprendre que la gestion du détroit d’Ormuz ne retrouverait jamais sa configuration antérieure à la guerre.

Il a néanmoins tenu à nuancer cette annonce en assurant que les règles internationales continueraient d’être respectées, tout en réaffirmant que l’administration de cette voie maritime stratégique reviendrait désormais à l’Iran.

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