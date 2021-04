L’Iran salue le changement de ton de l’Arabie Saoudite à son égard

L’Iran salue le changement de langage du Royaume saoudien à son égard, après l’interview télévisée du prince héritier Mohamed Ben Selmane où il a affirmé que Riadh souhaite avoir de bonnes relations avec Téhéran.

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saeed Khatib Zadeh, a indiqué que « l’Iran et l’Arabie Saoudite sont deux pays importants dans la région et le monde musulman, signalant qu’ils peuvent entamer une nouvelle page de coopération et d’action commune, pour instaurer la paix, la stabilité et le développement dans la région, via des positions constructives et fondées sur le dialogue », rapporte le site d’informations russe, RT.

« L’Iran représente un Etat pionnier en matière de coopération régionale, à travers des initiatives et des plans de dialogue et de coopération dans la région du Golfe, y compris l’initiative de paix dans le détroit de Hormuz et salue le changement de ton du Royaume d’Arabie saoudite », a-t-il souligné.

Le porte-parole de la diplomatie iranienne a souhaité que le mois de Ramadan marque l’amorce d’un rapprochement entre les pays du monde musulman, tout en écartant les guerres, et la déstabilisation de la région.

Le prince héritier saoudien, Mohamed Ben Salmane, avait affirmé début de cette semaine que le Royaume aspire instaurer de « bonnes relations » avec l’Iran, étant un pays voisin.

« Il y a des problèmes entre les deux parties, que l’Arabie Saoudite œuvre à régler, avec ses partenaires », avait-t-il souligné, dans une interview accordée à la presse saoudienne.

Gnetnews