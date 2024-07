L’ISIE annonce le calendrier et les conditions pour l’élection présidentielle 2024

Le jeudi 4 juillet 2024, l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) a tenu une conférence de presse pour dévoiler le calendrier lectoral et les conditions de candidature à l’élection présidentielle.

Farouk Bouasker, président de l’ISIE, a confirmé que le président de la République a respecté les délais constitutionnels en convoquant les électeurs pour le 6 octobre 2024. Il a assuré que l’instance garantira un processus électoral indépendant et transparent.

Calendrier Électoral

Le conseil de l’ISIE a fixé la période électorale du 14 juillet 2024 jusqu’à la proclamation des résultats définitifs. Les candidatures seront déposées du 29 juillet à 8h au 6 août à 18h. Les candidatures seront examinées le 10 août, et la liste préliminaire sera publiée le 11 août. La date limite pour le retrait des candidatures est fixée au 2 septembre, avec l’annonce de la liste définitive au plus tard le 3 septembre. La campagne électorale se déroulera du 14 septembre au 4 octobre à minuit.

Le scrutin en Tunisie aura lieu le 6 octobre, avec un jour de silence électoral le 5 octobre. À l’étranger, le vote se tiendra les 4, 5 et 6 octobre, avec le silence électoral le 3 octobre. Les résultats préliminaires seront annoncés le 9 octobre, et les résultats définitifs au plus tard le 9 novembre. Si aucun candidat n’obtient la majorité absolue, un second tour sera organisé deux semaines après la proclamation des résultats définitifs.

Conditions de candidature

Farouk Bouasker a rappelé que les conditions de candidature, en vigueur depuis 2022, sont les suivantes :

– Être inscrit sur le registre électoral.

– Être de nationalité tunisienne, né de parents et grands-parents tunisiens, tous ayant conservé leur nationalité sans interruption.

– Être musulman.

– Avoir au moins 40 ans le jour de la candidature.

– Jouir de tous ses droits civils et politiques.

– Ne pas avoir exercé la fonction de président pendant deux mandats consécutifs ou séparés.

– Ne pas avoir été condamné pour certains crimes mentionnés dans les lois électorales et le Code pénal.

Les candidats doivent fournir les documents prouvant leur éligibilité, y compris actes de naissance, certificats de nationalité et bulletin n°3 récent.

Parrainages et financement

Les candidats doivent obtenir un parrainage de dix députés, quarante présidents élus de collectivités locales, ou 10 000 électeurs répartis sur au moins dix circonscriptions avec un minimum de 500 par circonscription.

Le financement de la campagne sera exclusivement privé, l’ISIE émettant un avis pour fixer un plafond proportionné aux dépenses nécessaires pendant les 21 jours de campagne, probablement inférieur à celui des élections précédentes.

