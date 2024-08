L’ISIE entame l’examen des candidatures à l’élection présidentielle

Le Conseil de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) a débuté, ce mercredi 7 août 2024, l’examen des dossiers de candidatures à l’élection présidentielle, un processus qui se poursuivra jusqu’au samedi 10 août. Cela fait suite à la clôture des candidatures hier, mardi 6 août.

Mohamed Tlili Mansri, porte-parole de l’ISIE, a déclaré à l’agence TAP que le Conseil examinera 17 dossiers de candidature soumis entre le 29 juillet et le 6 août pour vérifier leur conformité aux conditions formelles et matérielles, ainsi que les documents requis et les parrainages. Il a précisé qu’il n’est pas possible d’ajouter un document manquant après la clôture des candidatures.

La vérification des parrainages populaires présentés par les candidats, qui se comptent par milliers, est réalisée via une application dédiée. Pour ce faire, 140 agents ont été recrutés et formés afin de vérifier individuellement ces parrainages, en s’assurant du nombre requis (10 000 par candidat) et de leur répartition sur les circonscriptions électorales (500 par circonscription).

Mansri a ajouté que le Conseil de l’Instance contactera les candidats durant la période d’examen (du 7 au 10 août) pour corriger et rectifier les questions formelles relatives aux parrainages, à condition que le nombre requis soit atteint. Par exemple, cela concerne un électeur qui parraine plus d’un candidat ou un parrain qui n’a pas la qualité d’électeur. Les candidats disposeront alors de 48 heures pour corriger ces erreurs.

L’Instance informera des décisions et annoncera la liste préliminaire des candidats retenus le dimanche 11 août, ouvrant la voie aux contestations devant le tribunal administratif en deux instances, une procédure qui devrait durer environ trois semaines. Selon le calendrier établi par l’Instance, la liste définitive des candidats retenus sera annoncée au plus tard le 3 septembre, après l’expiration des délais de recours.

