L’ISIE porte plainte contre un candidat rejeté pour fraude électorale

L’Instance Supérieure Indépendante pour les Élections (ISIE) a annoncé avoir transmis au Parquet de Tunis le dossier d’un candidat aux élections présidentielles de 2024 dont la candidature a été rejetée. Ce candidat est accusé de fraude et de présentation de faux documents, ainsi que de dissimulation d’une condition d’inéligibilité stipulée par la loi.

Selon l’ISIE, le candidat aurait fourni une déclaration sur l’honneur falsifiée et omis de révéler sa nationalité étrangère, ce qui constitue un obstacle constitutionnel et légal à sa candidature pour l’élection présidentielle. Ces actes sont en violation des articles 291 du Code pénal et 158 de la loi électorale, qui interdisent de telles pratiques.

« L’ISIE prend ces accusations très au sérieux et a décidé de poursuivre les démarches judiciaires pour garantir la transparence et l’intégrité du processus électoral », lit-on dans le communiqué.

