L’Italie appelle l’Algérie à une coordination « pour soutenir la Tunisie »

Le ministre des Affaires étrangères italien, Antonio Tajani, a affirmé « l’importance de la coopération entre l’Italie et l’Algérie en vue de la stabilité et la sécurité de la région méditerranéenne ».

Lors d’une communication téléphonique hier, mercredi, Tajani a appelé son homologue algérien, Ahmed Attaf, à « une coordination étroite en vue de soutenir la Tunisie, faciliter la réconciliation nationale en Libye, et appuyer la stabilité dans la région du Sahel », rapporte AKI, citant un communiqué du ministère des Affaires italien.

Le ministère des Affaires étrangères algérien a indiqué, pour sa part, dans un communiqué que les deux ministres ont évoqué les affaires d’intérêt commun sur les deux rives de la Méditerranée », affirmant « le rapprochement des points de vue des deux pays, fondés sur le respect de la légalité internationale, et leur aspiration réciproque à répandre la stabilité et la prospérité, notamment dans la région magrébine et dans toutes les contrées de l’Afrique subsaharienne ».

Ce faisant, le ministre de l’Intérieur italien a annoncé une visite en Tunisie, en avril prochain.

Gnetnews