Tunisie : Visite en avril du ministre de l’IntÃ©rieur italien qui serait accompagnÃ© par ses homologues franÃ§ais et allemand

Tunisie : Visite en avril du ministre de l’Intérieur italien qui serait accompagné par ses homologues français et allemand

Le ministre de l’Intérieur italien, Matteo Piantedosi, a affirmé que les flux migratoires ont enregistré des chiffres records ; n’eût été l’engagement du côté tunisien, ces flux auraient doublé.

Intervenu mardi à une conférence à Rome, le ministre, cité par l’agence de presse italienne, Aki, a fait état « d’une crise économique et sociale en Tunisie, et sa stabilité est au fil du rasoir. Mais le pays déploie, encore, un effort considérable pour endiguer le fléau migratoire ».

Matteo Piantedosi annonce, par ailleurs, une visite en Tunisie en avril prochain, dans le cadre des efforts du gouvernement de limiter les flux des migrants, ce serait la deuxième en cette année 2023, après sa visite en janvier dernier où il avait été reçu par le président de la république, et son homologue de l’Intérieur.

Lors d’une rencontre organisée par le parti, La Ligue, dimanche soir à Milan, le ministre a indiqué que « le principal problème est avec la Tunisie. La difficulté est que dans ce pays, du fait de sa situation interne, les interlocuteurs changent souvent. J’y étais et je vais y revenir avec la commissaire européenne aux affaires intérieures, la 3ème semaine d’avril », a-t-il annoncé.

Matteo Piantedosi a ajouté qu’il pouvait être accompagné, dans son déplacement en Tunisie, par les ministres de l’Intérieur français et allemand. « Le but est de coopérer avec la Tunisie en vue de limiter les départs, et s’assurer de la facilitation du rapatriement. Bien sûr, nous avons besoin de connaitre la position des autres pays européens, mais je suis convaincu qu’avec cette méthode, nous pouvons présenter des aides. De toutes les façons, l’arrêt des flux est la première mesure que l’on devra discuter en premier », a-t-il souligné.

Gnetnews