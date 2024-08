L’Italie livre trois patrouilleurs à la Garde nationale tunisienne pour renforcer la surveillance maritime

e mercredi 28 août 2024, l’Italie a remis les trois premiers patrouilleurs destinés à renforcer les capacités de la Garde nationale tunisienne et à améliorer la surveillance des frontières maritimes.

Cette livraison a eu lieu à la Marina de Gammarth et a été accueillie par Sofiene Bessadok, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Intérieur chargé de la Sécurité nationale, Mohamed Khemaies, directeur général des relations extérieures et de la coopération internationale au ministère de l’Intérieur, et Hassine Gharbi, directeur général de la Garde nationale.

L’ambassadeur d’Italie à Tunis, Alexandre Prunas, en collaboration avec Sébastien Bartolotta du ministère italien de l’Intérieur, a supervisé la livraison des patrouilleurs.

Cette opération s’inscrit dans le cadre du mémorandum signé en décembre 2023, qui prévoit la fourniture totale de six navires militaires restaurés de la Guardia. Le projet, dont le budget s’élève à 4,8 millions d’euros, vise à renforcer la sécurité maritime de la Tunisie.

Gnetnews