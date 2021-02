LNFP : Chaâlai, Ben Tarcha et Ben Akremi suspendus

La Ligue Nationale de Football Professionnel a décidé, ce vendredi, d’infliger trois matchs de suspension et une amende de 5000 dinars au joueur de l’Espérance Sportive de Tunis, Ghaylen Chaâlali et à ceux de l’US Ben Guerdane, Mohamed Ben Tarcha et Seifeddine Ben Akremi.

Sabri Laâmari (ST) et Iheb Msakni ont, quant à eux, écopé d’un blâme.

GnetNews