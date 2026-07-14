LNFP-Discipline : Tougai de retour le 11 septembre ! Un match pour Chaouat

14-07-2026

Au terme d’une longue réunion, les membres de la commission de discipline de la Ligue Nationale de Football Professionnel ont communiqué la dernière décision concernant les joueurs de l’Esperance de Tunis et du Club Africain.

Le défenseur Sang et or, Amine Tougai a écopé d’une suspension de quatre mois à partir de la date du dernier derby. Il sera donc opérationnel à partir du 11 septembre.

Quant à Firas Chaouat, la suspension définitive est un seul match. Une sanction qu’il a déjà purgé lors du dernier match de la saison écoulée face à l’Olympique de Béja.

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