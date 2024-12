LNFP : Le derby en présence du public ! Un match à huis clos pour l’ESS

La commission de discipline de la Ligue nationale de football professionnel a terminé sa réunion ce mardi après midi et a décidé de faire jouer le derby entre l’Espérance Sportive de Tunis et le Club Africain en présence du public. L’arbitre assistant n’ayant rien mentionné sur la feuille de match.

D’autre part, une sanction d’un match huis clos et 10000 dinars d’amende a été infligé à l’Etoile Sportive du Sahel et le CA Bizertin pour jet de bouteilles et de projectiles.

