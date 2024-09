Loi de finances 2025 et budget de l’Etat : Relancer l’économie et assurer la durabilité des finances publiques

Selon le rapport des Hypothèses et des Grandes Orientations de Budget de l’État pour l’année 2025, publié par le ministère des Finances, le gouvernement tunisien ambitionne de relancer la croissance économique en misant sur des secteurs à haute valeur ajoutée. Parmi les priorités figurent l’amélioration de la gestion des risques liés aux changements climatiques, avec un accent particulier sur leur impact sur des secteurs clés comme l’agriculture. L’investissement dans des domaines porteurs tels que l’énergie propre, l’économie verte, bleue et circulaire, est également au cœur des objectifs de cette nouvelle loi de finances.

Le document met en avant une série de mesures visant à combattre l’exclusion financière et à promouvoir l’inclusion sociale et économique. Une réforme du régime de change est également prévue afin de répondre aux exigences du climat des affaires et d’attirer davantage d’investissements étrangers.

La gestion des entreprises publiques sera réformée pour améliorer leur gouvernance et maîtriser progressivement les équilibres budgétaires. Le rapport souligne la nécessité de réduire la dépendance de l’État à l’endettement extérieur et de s’appuyer sur la politique du “compter sur soi”, vue comme un pilier essentiel pour la durabilité des finances publiques.

D’autres objectifs incluent la poursuite de la réforme fiscale, la lutte contre l’évasion fiscale, l’intégration de l’économie informelle et le renforcement de la justice fiscale. Le gouvernement entend également soutenir les investissements publics pour améliorer les infrastructures, l’efficacité des services publics et la compétitivité de l’économie nationale.

Enfin, le rapport met en avant une politique sociale basée sur l’égalité des chances et la justice sociale. Un ensemble de mesures sera mis en œuvre pour soutenir les catégories à revenu limité et les classes moyennes, tout en cherchant à améliorer le pouvoir d’achat des citoyens.

