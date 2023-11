L’ONU met ses drapeaux en berne à la mémoire de ses employés tués à Gaza, l’OMS dit avoir perdu contact avec Shifa

L’Organisation des Nations-Unis condamne les attaques contre les hôpitaux dans la bande de Gaza, et ses drapeaux seront mis en Berne, notamment, dans certains pays d’Asie, à la mémoire et en l’honneur des employés de l’organisation ayant perdu la vie dans la bande de Gaza.

L’Organisation aura perdu 100 de ses employés dans l’offensive israélienne aveugle dans l’enclave palestinienne.

L’ONU a condamné, par ailleurs, dans un communiqué les attaques contre les hôpitaux dans l’enclave palestinienne.

Le chef des secours et des affaires humanitaires de l’ONU, Martin Griffiths, a déclaré, à la lumière de ces « horribles informations », qu’il ne saurait y avoir de justification à de tels actes de guerre sur des établissements de santé, ni à tirer sur des patients et des civils tentant de fuir. Ces actes sont « inadmissibles, condamnables et doivent cesser », a-t-il souligné dans un tweet.

« Les hôpitaux doivent être des lieux sûrs. Ceux qui en ont besoin doivent être assurés qu’ils sont des lieux d’abri et non de combats », a-t-il ajouté.

L’OMS dit avoir perdu le contact avec l’hôpitél Al-Shifa. « Des informations indiquent que certains ayant fui l’hôpital ont été abattus, blessés ou tués. Les dernières informations indiquent que l’hôpital a été encerclé par des chars », a écrit sur le réseau social X, le chef de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus .

« L’OMS est gravement préoccupée par la sécurité des agents de santé, des centaines de patients malades et blessés, y compris des bébés sous assistance respiratoire, et des personnes déplacées qui restent à l’intérieur de l’hôpital », a-t-il poursuivi, appelant à un cessez-le-feu humanitaire immédiat à Gaza, « le seul moyen de sauver des vies et de réduire les horribles niveaux de souffrance ».