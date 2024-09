L’Ordre national des avocats dénonce des atteintes à l’exercice de la profession et appelle au respect des décisions judiciaires

Dans un communiqué publié dans la nuit du 5 septembre 2024, l’Ordre national des avocats de Tunisie (Onat) a fermement condamné les nombreuses atteintes dont sont victimes les avocats dans l’exercice de leurs fonctions. L’ordre a réitéré l’importance du respect et de l’application des jugements définitifs prononcés par la justice tunisienne.

Le communiqué a dénoncé le harcèlement des avocats, citant des cas où certains d’entre eux ont été empêchés de rendre visite à leurs clients, ainsi que des atteintes physiques. Parmi ces cas, l’Onat a mis en avant celui de l’avocate et chroniqueuse Sonia Dahmani, détenue depuis le 11 mai 2024, et soumise à une fouille corporelle le 20 août 2024 alors qu’elle se rendait à son audience. L’Ordre a qualifié cette procédure d’illégale et contraire aux conventions internationales ratifiées par la Tunisie. L’Onat a demandé aux autorités de garantir un procès équitable et de protéger les avocats détenus.

Par ailleurs, l’Ordre a exprimé son inquiétude concernant les tensions entre l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie) et le tribunal administratif, soulignant que ces conflits compromettent l’image des institutions de l’État et la confiance des citoyens. L’Onat a mis en garde contre les répercussions de ces échanges sur la paix sociale et l’intégrité de la justice.

L’Ordre a également insisté sur la nécessité de lever les restrictions imposées aux médias dans leur couverture de la campagne électorale, soulignant que la liberté de la presse est cruciale pour assurer des élections transparentes. Enfin, l’Onat a rejeté tout appel à l’anarchie, affirmant que seule une justice indépendante peut garantir la résolution des conflits en cette période électorale délicate.

Gnetnews