Lotfi Mraihi dénonce son arrestation et accuse le pouvoir en place dans une vidéo

Lotfi Mraihi, président de l’Union Populaire Républicaine (UPR) et candidat à l’élection présidentielle, a diffusé une vidéo enregistrée avant son interpellation le 3 juillet. Publiée le 4 juillet 2024, la vidéo accuse le président Kaïs Saïed de vouloir l’empêcher de se présenter.

Dans cette vidéo, Mraihi déclare : « Si vous regardez cette vidéo, c’est que j’ai été arrêté… Je ne suis pas ici pour me plaindre ou me lamenter… Je fais l’objet de harcèlement depuis un certain temps… ». Il explique qu’il subit ce harcèlement en raison de sa candidature et de ses critiques à l’égard du président en place, Kaïs Saïed, qu’il qualifie d’incompétent.

Mraihi évoque les difficultés économiques et sociales sous la présidence de Saïed : « Il a réalisé 0% de croissance ! Sous son pouvoir, le chômage a explosé comme jamais ! Une flambée sans précédent des prix… ». Il accuse également les autorités de manipuler le système judiciaire pour le disqualifier de la course présidentielle, soulignant la rapidité suspecte de la procédure judiciaire le visant.

Le président de l’UPR affirme qu’il ne renoncera pas et que cette arrestation ne le brisera pas. Il exprime son engagement à poursuivre sa lutte politique pour l’intérêt public et son pays.

